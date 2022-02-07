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Спорт

В первой в истории медали российских прыгунов с трамплина увидели вклад Путина

В Федерации прыжков с трамплина отметили влияние Путина на серебро на Олимпиаде в Пекине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин / Reuters

В Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья отметили влияние президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Глава Федерации Дмитрий Дубровский признался, что атлеты узнали об интересе Путина к их виду спорта накануне выступления — соответствующую цитату им прислали в общем чате. Как утверждает чиновник, это зарядило и придало мотивации прыгунам перед стартом. «Мы выходили биться за страну, понимали, что у нас есть шансы», — отметил Дубровский.

Ранее 7 февраля россияне впервые в истории завоевали медаль в прыжках с трамплина на Олимпиаде. До этого лишь в 1968-м золотую медаль завоевал Владимир Белоусов, выступавший за сборную СССР. В российской истории медалей в данном виде спорта на международных стартах не было.

Олимпиада продлится до 20 февраля.

Николай Костюков
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