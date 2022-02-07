Синицина и Кацалапов проиграли американцам в произвольной программе на ОИ

Американский дуэт Мэдисон Чок и Эван Бейтс победили в произвольной программе на командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За прокат американцы получили 129,07 балла. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов проиграли им менее балла (128,17). Отечественный дуэт получил штраф за передержанную поддержку. Третье место заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (124,39).

Это не повлияло на расклад в общем рейтинге команд. Сборная России лидирует.

Ранее 7 февраля российская спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов победила в произвольной программе на командном турнире Олимпиады. Они откатались без грубых ошибок, за исключением падения, которое случилось на выезде с поддержки.