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ОКР сообщил о положительном тесте канадки на COVID-19 перед матчем с Россией

ОКР заявил, что канадская хоккеистка заразилась коронавирусом перед игрой с Россией на ОИ

Фото: Brian Snyder / Reuters

Одна из канадских хоккеисток сдала положительный тест на коронавирус перед началом матча группового этапа Игр-2022 в Пекине против россиянок. Об этом сообщает Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

В организации не уточнили имя спортсменки, отметив, что она была отправлена в гостиницу непосредственно перед началом встречи. В ОКР подчеркнули, что этот факт добавляет игре трагикомичности.

Ранее в понедельник, 7 февраля, МОК выступил с заявлением о поединке. Там сообщили, что матч был задержан на час из-за отказа канадок выходить на лед по причине несоблюдения россиянками противокоронавирусных мер.

После переговоров с представителями команд матч начался, а канадские хоккеистки все три периода играли в масках. Россиянки и судьи сняли средства индивидуальной защиты после второго периода. Матч завершился победой сборной Канады со счетом 6:1.

Алексей Гусев
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