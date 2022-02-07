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Путин обратился к Макрону на «ты» при обсуждении Украины

Президент России Путин обратился на «ты» к французскому президенту Макрону на переговорах

Фото: Gerard Julien / АР

Президент России Владимир Путин обратился на «ты» к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону во время их переговоров в Москве. Трансляцию встречи двух лидеров ведет РИА Новости.

Российский президент обсуждал с Макроном кризис на Украине. Путин отметил, что стороны ранее достаточно подробно обсуждали этот вопрос по телефону. «Знаю, что у тебя есть свои соображения на этот счет и очень рад возможности встретиться и в личном формате все это обсудить. Добро пожаловать!» — сказал Путин.

В самом начале переговоров Путин поприветствовал французского президента словами «очень рад тебя видеть, дорогой Эммануэль». Макрон неформально ответил российскому лидеру и назвал его просто по имени — Владимир.

Предполагалось, что старт переговорам лидеров двух стран будет дан в 17:00, однако Макрон вылетел из Парижа с опозданием. В Кремле основными темами переговоров Путина с Макроном назвали ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности.

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Варвара Кошечкина
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