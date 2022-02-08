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В России испытают «грузовик с ракетами»

Атомная подводная лодка «Красноярск» выйдет на ходовые испытания в Белое море в июне

Фото: Олег Кулешов / ТАСС

Ходовые испытания российской атомной подводной лодки К-571 «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М», которую ранее назвали грузовиком с ракетами, начнутся летом. В июне строящаяся на предприятии «Севмаш» субмарина выйдет в Белое море для проверки работы оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Атомный подводный крейсер "Красноярск" выйдет на заводские ходовые испытания в первые дни июня 2022 года. В Белом море будет проверена работа бортового оборудования в походных условиях, определены его мореходные и эксплуатационные качества на соответствие проектным характеристикам», — сообщил источник агентства.

Он отметил, что сейчас на корабле проводят пусконаладочные работы, которые перейдут в швартовые испытания подводной лодки. Источник добавил, что государственные испытания К-571 с проверкой систем вооружения начнутся после ходовых. «Красноярск» планируют передать в состав Тихоокеанского флота в конце 2022 года.

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Даниил Иринин
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