Валиева ответила на пост оценившего ее выступление актера Болдуина

Российская фигуристка Камила Валиева, завоевавшая золото на Олимпийских играх в Пекине, ответила на поздравление американского актера Алека Болдуина, где он похвалил спортсменку за «красоту для этого мира», она опубликовала скриншот в Stories своего Instagram-аккаунта.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе разместила у себя запись голливудской звезды и отметила Валиеву. Фигуристка тоже репостнула пост у себя на странице. Она написала: «Спасибо».

Болдуин обратился к Валиевой и оценил ее катание, написав пост в социальной сети. По его словам, россиянка несет «душераздирающую красоту» в этот мир. Актер уточнил, что любит следить за соревнованиями. Он опубликовал видео выступления спортсменки в короткой программе командного турнира Олимпиады.

Валиева завоевала золото в составе команды. Она стала первой исполнительницей четверного прыжка на Олимпийских играх.