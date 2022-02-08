Олимпийский чемпион объяснил решение Большунова сняться со спринта Олимпиады

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал снятие российского лыжника Александра Большунова со спринта на Играх 2022 года в Пекине. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Легков заявил, что Большунов потратил много сил на победу в скиатлоне, из-за чего ему требуется восстановление. «Визуально казалось, что это все легко выигрывается, а на самом деле много сил тратится. Скорее всего, ставят приоритеты, это их решение. Будем надеяться, что все верно», — подчеркнул он.

О решении Большунова не участвовать в спринте ранее сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Отмечалось, что отказаться от выступления в гонке захотел сам спортсмен, так как ему тяжело дался скиатлон, проходивший на большой высоте.

Большунов выиграл скиатлон 6 февраля. Это олимпийское золото стало для россиянина первым в карьере.

Сборную России в спринте представят Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев. Гонка пройдет позднее 8 февраля.