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Спорт

Олимпийский чемпион объяснил решение Большунова сняться со спринта Олимпиады

Легков заявил, что лыжнику Большунову требуется восстановление после скиатлона

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал снятие российского лыжника Александра Большунова со спринта на Играх 2022 года в Пекине. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Легков заявил, что Большунов потратил много сил на победу в скиатлоне, из-за чего ему требуется восстановление. «Визуально казалось, что это все легко выигрывается, а на самом деле много сил тратится. Скорее всего, ставят приоритеты, это их решение. Будем надеяться, что все верно», — подчеркнул он.

О решении Большунова не участвовать в спринте ранее сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Отмечалось, что отказаться от выступления в гонке захотел сам спортсмен, так как ему тяжело дался скиатлон, проходивший на большой высоте.

Большунов выиграл скиатлон 6 февраля. Это олимпийское золото стало для россиянина первым в карьере.

Сборную России в спринте представят Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев. Гонка пройдет позднее 8 февраля.

Анастасия Борисова
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