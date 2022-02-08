Тренер оценил бронзу лыжника Терентьева на ОИ фразой «приехал, увидел и победил»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил результат Александра Терентьева в спринте на Олимпийских играх в Пекине. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Сашка — молодой парень, очень рад за него! Приехал пару дней назад, увидел и победил», — такой фразой описал тренер итоги гонки. Бородавко заявил, что Терентьев показал выдающийся результат, к которому шел весь сезон.

8 февраля Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте на Олимпиаде. 22-летний россиянин в финале преодолел дистанцию за 2 минуты и 59,3 секунды и отстал от победителя на 1,3 секунды. Олимпийским чемпионом стал норвежец Йоханнес Клебо. Серебро завоевал итальянец Федерико Пеллегрино.

В гонке также выступали еще два россиянина. Артем Мальцев занял пятое место, а Сергей Устюгов не смог квалифицироваться в финал. Олимпийский чемпион в скиатлоне Александр Большунов отказался от участия в гонке и решил подготовиться к следующим стартам.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.