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Премьер Канады впервые после отъезда из Оттавы появился на публике

Премьер Канады Трюдо лично прибыл в парламент на заседание по поводу протестов
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: The Canadian Press/ Globallookpress.com

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые после отъезда из Оттавы появился на публике. Он лично прибыл в парламент на экстренное заседание по поводу продолжающихся протестов дальнобойщиков в столице страны, передает РИА Новости.

Политик 27 января ушел на карантин после того, как один из его детей заразился коронавирусом, а затем покинул столицу из соображений безопасности. После этого стало известно, что канадский премьер заболел COVID-19.

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24 января

На заседании Трюдо заявил, что протесты в Оттаве должны прекратиться, поскольку они негативно сказываются на экономике и повседневной жизни граждан. Он подчеркнул, что люди не заслуживают того, чтобы их «преследовали в своих же кварталах».

30 января сообщалось, что премьер-министр Канады покинул свою резиденцию в Оттаве из соображений безопасности и выехал вместе с семьей в другое место.

В Оттаве 23 января начался антиправительственный митинг дальнобойщиков под лозунгом «Колонна свободы». Трюдо назвал протестующих в Оттаве «маргинальным меньшинством». По его словам, вышедшие на улицы не представляют позиции канадцев.

Мэр канадской столицы Джим Уотсон сообщил, что ввел в городе режим чрезвычайного положения из-за протестов дальнобойщиков.

Марина Совина
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