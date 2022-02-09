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Джошуа отказался от отступных и проведет реванш с Усиком

Боксер Джошуа отказался от предложенных Фьюри отступных и проведет реванш с Усиком в мае
Энтони Джошуа

Энтони Джошуа . Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа проведет реванш с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщил BBC промоутер спортсмена Эдди Хирн.

«Понятно, что Джошуа будет драться с Усиком, что является для него предпочтительным вариантом. В мае вы увидите этот бой», — заявил Хирн. Он отметил, что рассматриваются различные места для проведения схватки от Америки до Ближнего Востока, однако предпочтение отдается Великобритании.

Хирн добавил, что переговоры по вопросу об отказе от боя зашли в тупик. Джошуа решил не принимать отступные, предложенные чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

Ранее сообщалось, что Джошуа может отказаться от боя с Усиком. По информации The Telegraph, спортсмен согласился не проводить поединок за отступные в размере 15 миллионов фунтов (17,9 миллиона евро). В этом случае Усик сможет подраться с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Победа над Джошуа единогласным решением судей в прошлом году позволила Усику стать чемпионом мира по четырем престижным версиям: Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Бой состоялся 25 сентября. В контракте на поединок был прописан пункт о реванше.

Для звания абсолютного чемпиона мира украинцу не хватает одного пояса — по версии Всемирного боксерского совета (WBC). На данный момент этим титулом владеет Фьюри.

Дарья Коршунова
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