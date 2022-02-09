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Сборная России по хоккею стартовала с победы на Олимпиаде в Пекине

Сборная России по хоккею со счетом 1:0 победила Швейцарию в первом матче на Олимпиаде-2022

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сборная России по хоккею победила Швейцарию в первом матче на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 9 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. В составе победителей отличился Антон Слепышев. Он забросил шайбу в первом периоде.

6 февраля стало известно, что сборная России потеряла нападающего Андрея Кузьменко из-за микротравмы. Он не примет участие в турнире.

В следующем матче россияне сыграют против команды Дании. Встреча пройдет в пятницу, 11 февраля. Также на групповом этапе российская команда сыграет против Чехии.

Дарья Коршунова
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