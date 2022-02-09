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Белорусская лыжница уехала из страны в страхе преследования со стороны властей

Лыжница Дарья Долидович покинула Белоруссию, опасаясь преследования со стороны властей
Дарья Долидович

Дарья Долидович. Фото: Сергей Долидович / Reuters

Лыжница Дарья Долидович уехала из Белоруссии после того, как ей запретили участвовать в международных соревнованиях из-за обвинений в причастности к оппозиционному движению. Об этом сообщает Reuters.

17-летняя спортсменка, которую считали одной из самых перспективных в команде, переехала вместе с семьей в Польшу. Она надеется продолжить тренироваться там.

По словам отца спортсменки Сергея Долидовича, они покинули Белоруссию, опасаясь преследования со стороны властей. «Еще три месяца назад я даже в страшном сне не мог представить, что уеду из страны», — поделился он.

В январе 2022 года сообщалось, что Долидович не допустили к международным соревнованиям по решению национальной федерации. Спортсменка были лишена лицензии и не смогла участвовать в квалификационных турнирах к Олимпийским играм-2022. Лыжница посчитала, что решение об исключении из сборной связано с политическими взглядами ее отца. «Лично я не сделала ничего, что могло бы оправдать мое отстранение и лишение лицензии», — добавила она.

В августе прошлого года Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил легкоатлетку Кристину Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио и попытался депортировать ее в Минск после того, как она выступила с критикой спортивного руководства страны. Благодаря вмешательству Международного олимпийского комитета белорусская спортсменка улетела в Польшу, где получила политическое убежище.

Дарья Коршунова
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