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Минспорта ответило на запрос СМИ после появления данных о допинг-пробе Валиевой

В Минспорта отказались комментировать проблемную допинг-пробу фигуристки Камилы Валиевой
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

В Министерстве спорта России ответили на запрос журналистов после появления информации о проблемной допинг-пробе в сборной страны по фигурному катанию, которая выступает на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает Telegram-канал «Матч ТВ».

В Минспорта отметили, что не станут комментировать информацию о переносе церемонии награждения победителей командного турнира, которую растиражировали СМИ. В ответе ведомства на запрос телеканала нет упоминания Камилы Валиевой, в чьей допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество.

Ранее сообщалось, что фигуристом, который сдал проблемную допинг-пробу перед Олимпиадой, является 15-летняя Валиева. Информацию обнародовал портал Inside The Games. Также стало известно, что препарат не может улучшать спортивные показатели. Речь идет о триметазидине, который используется в профилактике приступов стенокардии. Кроме того, Валиева сдала положительную пробу до соревнований — в декабре.

Церемонию награждения победителей командного турнира фигуристов перенесли на фоне информации о проблемной допинг-пробе. Россияне завоевали золото в данной дисциплине. В ходе турнира спортсменка стала первой женщиной, кому удался четверной прыжок на Олимпиаде.

Николай Костюков
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