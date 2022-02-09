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Стали известны подробности о веществе в допинг-пробе российского фигуриста

The Guardian утверждает, что вещество в пробе фигуриста из России не влияет на результаты

Фото: Sang Tan / AP

Издание The Guardian утверждает, что вещество, обнаруженное в допинг-пробе фигуриста сборной России, не способно улучшать работоспособность. Статья доступна на сайте издания.

По данным издания, использование найденного вещества не могло повлиять на итоговый результат командного турнира Олимпиады в Пекине. При этом название вещества по-прежнему не раскрывается.

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7 февраля

Ранее спортивный юрист оценил вероятность лишения медалей российской команды. Он исключил автоматическое аннулирование результатов в том случае, если допинг-проба взята не в период соревнований.

9 февраля издание Inside the Games сообщило, что фигурист российской сборной, принимавший участие в командном турнире в Пекине, сдал сомнительный тест до Олимпиады. В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) проводил юридические консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU) и перенес церемонию награждения командного турнира Олимпиады, в котором россияне победили 7 февраля.

Николай Костюков
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