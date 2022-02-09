Россияне смогут получить QR-код при наличии антител к коронавирусу

Жители России смогут получить QR-код по результатам тестирования на антитела к коронавирусу с 21 февраля. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, первый абзац пункта 1 приложения №4 к приказу будет дополнен следующим текстом: «, и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), содержащихся на Едином портале».

Теперь QR-код россиян будет содержать в себе информацию о сделанной прививке от COVID-19, перенесенном коронавирусе либо о наличии информации о присутствии антител, которые выявились в результате теста, на Едином портале.

Достаточный уровень антител

Как уточнил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, главным критерием для выдачи QR-кода будет само наличие антител. Четких требований к их уровню не установлено, добавил он.

Достаточное для защиты количество антител ранее назвал российский вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. По его словам, для Abbott Architect тестов верхний порог составляет 6000−7000, а система компании «Вектор-Бест» меряет до 500 Binding Antibody Units (BAU) — единиц связывания антител на миллилитр. «То есть выше 500 — это хорошо, ниже 200 — надо вакцинироваться», — подчеркнул он.

При этом единой системы оценки достаточного уровня антител для защиты от коронавируса на данный момент не существует, добавил Нетесов. С помощью теста можно измерить только гуморальный иммунитет, но есть еще и клеточный. В связи с этим вирусолог советовал просто ревакцинироваться каждые шесть месяцев.

В то же время главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко заявила, что уровень антител к коронавирусу можно будет не измерять, если он станет сезонным заболеванием. По ее словам, необходимость в этом пропадет благодаря массовой вакцинации граждан и большому количеству переболевших.

Новая функция на госуслугах

Незадолго до этого премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о новой функции портала госуслуг. Так, в ближайшее время станут доступны данные о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19. Кроме того, на портале россияне смогут получить подтверждающий сертификат по противопоказаниям.

При одном условии получить ковид-сертификат могут и те, кто привился иностранной вакциной. Для этого надо вакцинироваться препаратом, зарегистрированным в России, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный. «Сертификат мы получаем, но не потому, что до этого у нас была прививка иностранной вакциной, а потому что "Спутник Лайт", например, допускает при однократном применении выдачу через определенное время сертификата и без предыдущей прививки иностранной вакциной», — объяснил депутат.