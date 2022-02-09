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Доктор Мясников обратился к попавшему в больницу Жириновскому

Врач Мясников пожелал выздоровления попавшему в больницу с коронавирусом Жириновскому

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Врач и телеведущий Александ Мясников обратился к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который попал в больницу с COVID-19. В посте в Telegram доктор пожелал политику, заразившемуся омикрон-штаммом коронавируса, скорее поправиться.

«Владимир Вольфович! Здоровья вам! Вы нам нужны, мы вас любим! Однозначно! Выздоравливайте!!!» — написал Мясников.

Жириновского госпитализировали с COVID-19 2 февраля. О том, что политик попал в больницу, стало известно спустя неделю. У него выявили омикрон-штамм коронавируса.

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Источник РБК, близкий к ЛДПР, сообщил, что лидер партии находится в критическом состоянии. По информации издания, политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В пресс-службе партии опровергли эту информацию, заявив, что Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работу.

Главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что омикрон-штамм в основном распространяется в верхних дыхательных путях. По его словам, сильное поражение легких свидетельствует о том, что коронавирус смог пробить иммунную защиту. При этом он уточнил, что частая вакцинация должна повысить шансы политика на скорое выздоровление.

20 декабря 2021 года Жириновский сообщил, что в восьмой раз прошел вакцинацию от коронавируса. Лидер ЛДПР предположил, что может оказаться единственным человеком, который сделал столько прививок за время пандемии.

Ксения Кривотулова
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