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Раскрыты подробности об уволенной за чтение стихов учительнице

КП сообщил, что уволенная за чтение стихов Хармса учительница из Петербурга была судима

Фото: страница Серафимы Сапрыкиной в Facebook

Источник «Комсомольской правды» раскрыл подробности об уволенной за чтение стихов Хармса и Введенского учительницы из Санкт-Петербурга Серафимы Сапрыкиной. По данным газеты, педагог ранее была судима и меняла паспортные данные, чтобы скрыть этот факт.

«У властей есть информация о ее судимости и смене фамилии», — сообщил собеседник газеты.

Отмечается, что сейчас также идет проверка чиновников Комитета по образованию и администрации школы, которые должны были изучить личное дело человека, принимаемого в штат.

Сама Сапрыкина опровергла эту информацию, опубликовав на своей странице в Facebook фотографию выданной МВД справки об отсутствии судимости.

«Знаете, это за границей добра и зла. Дураки разве сидят у нас в тех ведомствах? Фамилию значит можно сменить и все, ты несудим? Если бы это работало, то все бы так делали. Руки трясутся, но вот справка. Ее не подделать, она с госуслуг», — написала учительница.

Ранее Член Совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества, председатель Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко прокомментировала ситуацию с увольнением Сапрыкиной, предположив, что замена темы урока могла быть провокацией.

6 февраля преподавательница Серафима Сапрыкина заявила, что ее уволили из гимназии № 168 в Санкт-Петербурге за чтение стихов Хармса и Введенского. По ее словам, в декабре 2021 года директор гимназии собрала экстренное совещание, на котором заявила, что поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов».

Власти Санкт-Петербурга, в свою очередь, пояснили, что Сапрыкину никто не вынуждал увольняться после прочтения стихов, так как она сама написала заявление.

Марина Совина
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