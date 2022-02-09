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Раскрыто состояние Жириновского

Znak сообщил, что заразившегося омикроном лидера ЛДПР Жириновского не подключали к ИВЛ

Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Заразившегося омикрон-штаммом коронавируса лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поскольку он находится в стабильном состоянии. Такую информацию раскрыл источник Znak.

«Его состояние стабильное, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Владимир Жириновский был госпитализирован с COVID-19 2 февраля. О том, что политик попал в больницу, стало известно спустя неделю.

Источник РБК близкий к ЛДПР сообщил, что политик находится в критическом состоянии. По их информации, Жириновского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако в пресс-службе партии опровергли эту информацию.

20 декабря 2021 года Жириновский сообщил, что в восьмой раз прошел вакцинацию от коронавируса. Лидер ЛДПР предположил, что может оказаться единственным человеком, который сделал столько прививок за время пандемии.

Марина Совина
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