Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
США
Сегодня
16:10 (Мск)
Китай
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа A
Канада
Сегодня
16:10 (Мск)
Германия
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа A
Аталанта
Сегодня
20:00 (Мск)
Фиорентина
Кубок Италии|1/4 финала
Ливерпуль
Сегодня
22:45 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Ювентус
Сегодня
23:00 (Мск)
Сассуоло
Кубок Италии|1/4 финала
Спорт

Фигурист сборной США отреагировал на ситуацию с допинг-пробой Валиевой

Фигурист из США Джейсон Браун надеется, что Камила Валиева не использовала допинг

Фото: Globallookpress.com

Американский фигурист Джейсон Браун отреагировал на ситуацию вокруг сомнительной допинг-пробы россиянки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В беседе с американскими журналистами спортсмен признался, что не следит за скандалом вокруг подозрительного допинг-теста россиянки. Вместе с тем, он выразил надежду, что Валиева не нарушала антидопинговых правил. Также Браун подчеркнул, что все должно быть согласно правилам.

Американская сборная стала второй после России на командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Прокаты Валиевой помогли россиянам завоевать золото. Церемония награждения была перенесена из-за подозрительной допинг-пробы. В Международном олимпийском комитете (МОК) подчеркнули, что разговоры о допинге — спекуляция. Валиева возобновила тренировки и готовится к дальнейшему участию в Играх.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Стало известно о снятии отстранения с Валиевой и сохранении Россией золота ОИ
Российский фондовый рынок открылся снижением
Полицейская погоня за находившимся в розыске россиянином попала на видео
Афганский губернатор увлекся поиском сокровищ древней принцессы вопреки запрету
Массовая драка с поножовщиной произошла в Москве
На стоянке самолетов в Шереметьево произошел пожар
Азербайджан сообщил о новой перестрелке на границе с Арменией
Экс-глава Мюнхенской конференции рассказал о сдержанном обещании Путина
Стало известно о состоянии Жириновского
Фигурист сборной США отреагировал на ситуацию с допинг-пробой Валиевой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.