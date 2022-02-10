Фигурист сборной США отреагировал на ситуацию с допинг-пробой Валиевой

Американский фигурист Джейсон Браун отреагировал на ситуацию вокруг сомнительной допинг-пробы россиянки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В беседе с американскими журналистами спортсмен признался, что не следит за скандалом вокруг подозрительного допинг-теста россиянки. Вместе с тем, он выразил надежду, что Валиева не нарушала антидопинговых правил. Также Браун подчеркнул, что все должно быть согласно правилам.

Американская сборная стала второй после России на командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Прокаты Валиевой помогли россиянам завоевать золото. Церемония награждения была перенесена из-за подозрительной допинг-пробы. В Международном олимпийском комитете (МОК) подчеркнули, что разговоры о допинге — спекуляция. Валиева возобновила тренировки и готовится к дальнейшему участию в Играх.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.