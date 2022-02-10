На выплаты по больничным направят десятки миллиардов рублей

Правительство России выделит дополнительно более 76,5 миллиарда рублей на выплаты по больничным за февраль и первую половину марта. Такое поручение на заседании правительства дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Средства понадобились из-за значительного увеличения числа больных на фоне распространения штамма омикрон. По словам главы правительства, они позволят сбалансировать бюджет Фонда социального страхования.

Во вторник, 8 февраля, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о первых признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19. На минувшей неделе впервые за последний месяц наблюдалось снижение темпов прироста заболеваемости.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 197 076 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 19 446 пациентов, что на 3,63 процента меньше, чем днем ранее. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 13 527 845.

Единственным городом страны, где наблюдается снижение заболеваемости, стала Москва. Нынешнее увеличение в два раза числа заболевших в оперштабе объяснили пересмотром статистики — с этого момента учитываются не только ПЦР, но и экспресс-тесты, которые проводятся в поликлиниках. В рамках предыдущей методики количество положительных тестов оказалось бы существенно ниже.