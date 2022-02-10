Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

На выплаты по больничным направят десятки миллиардов рублей

Премьер Мишустин поручил направить на выплаты по больничным дополнительно 76,5 млрд рублей

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Правительство России выделит дополнительно более 76,5 миллиарда рублей на выплаты по больничным за февраль и первую половину марта. Такое поручение на заседании правительства дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Средства понадобились из-за значительного увеличения числа больных на фоне распространения штамма омикрон. По словам главы правительства, они позволят сбалансировать бюджет Фонда социального страхования.

Во вторник, 8 февраля, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о первых признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19. На минувшей неделе впервые за последний месяц наблюдалось снижение темпов прироста заболеваемости.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 197 076 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 19 446 пациентов, что на 3,63 процента меньше, чем днем ранее. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 13 527 845.

Единственным городом страны, где наблюдается снижение заболеваемости, стала Москва. Нынешнее увеличение в два раза числа заболевших в оперштабе объяснили пересмотром статистики — с этого момента учитываются не только ПЦР, но и экспресс-тесты, которые проводятся в поликлиниках. В рамках предыдущей методики количество положительных тестов оказалось бы существенно ниже.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Оценено влияние оружия НАТО на исход конфликта в Донбассе
Премьера Британии сочли заинтересованным в войне из-за недавнего скандала
Лавров дополнил ответ главы британского МИД двумя словами
Раскрыты подробности налога на криптовалюты
ЛНР заявила о подготовке националистов к бегству из Харькова
Самый мощный в мире российский ледокол повел суда с Чукотки в Архангельск
Глава МИД Британии предрекла затяжной конфликт в случае вторжения на Украину
Стало известно о текущем состоянии Жириновского
Россиянам отсоветовали ждать снижения ставок по ипотеке
Стал известен уровень эффективности вакцины «КовиВак»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.