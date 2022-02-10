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Украинский танк получил новый пулемет

Украинский танк Т-64БВ получил пулемет, который похож на американский M2 Browning

Фото: Укроборонпром

Украинская модификация советского танка получила новый пулемет. Модернизированный Т-64БВ образца 2022 года оснастили зенитной пулеметной установкой с пулеметом Laska K-2, который внешне похож на американский Browning M2. Об этом сообщает блог bmpd в LiveJournal.

В публикации отмечают, что советский НСВТ заменили пулеметом Laska K-2. Оружие производства харьковской компании «ХАДО-Холдинг» внешне похоже на американский крупнокалиберный пулемет Browning M2, который разработали в 1932 году.

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Единый пулемет Laska K-2 использует советский патрон калибра 12,7 на 108 миллиметров. Оружие массой 29 килограммов предназначено для поражения легкобронированной техники, воздушных и надводных целей.

Ранее украинское предприятие ХБТЗ приступило к испытаниям модернизированного танка Т-64БВ. Машина получила усовершенствованную топливную систему, новые приборы наблюдения и прицелы третьего поколения.

В январе издание The Drive обратило внимание на использование советских пулеметов ДП-27 подразделениями территориальной обороны Украины. В публикации отметили, что советские военные использовали ДП-27 в ходе конфликта с Финляндией.

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Даниил Иринин
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