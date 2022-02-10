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Спорт

Российская лыжница предложила норвежскому журналисту выступить на ОИ вместо нее

Российская лыжница Степанова предложила журналисту из Норвегии заменить ее на ОИ-2022

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская лыжница Вероника Степанова в своем Instagram ответила норвежскому журналисту телеканала NRK Яну Петтеру Сальтведту, заявившему о том, что россиян не должно быть на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Она предложила репортеру приехать в Китай и выступить на Играх вместо нее. «Уверена, это очень понравилось бы зрителям NRK. Ой, извините, кажется, NRK проиграла борьбу за права на показ Олимпиады. Делая столь громкие заявления, вы пытаетесь это компенсировать?» — написала Степанова.

Россиянка также отметила, что написала обращение к Сальтведту несколько дней назад, но изначально решила его не публиковать. Мнение Степанова поменяла после того, как поняла, что «норвежец просто так не сдается».

9 февраля президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе из-за высказываний Сальтведта объявила бойкот норвежским журналистам. Репортер раскритиковал россиян после победы Александра Большунова на Играх-2022 в скиатлоне.

Алексей Гусев
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