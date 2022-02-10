Путин заявил о подготовке Россией ответа по гарантиям безопасности

Россия готовит ответ НАТО и Вашингтону по гарантиям безопасности. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

«Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнерами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме», — добавил глава государства после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

8 февраля Владимир Путин анонсировал ответ Западу по гарантиям безопасности. После разработки документ отправят в Вашингтон и Брюссель. Президент считает, что США и НАТО проигнорировали озабоченности России по гарантиям безопасности и оставили без внимания главные тревоги Москвы.

10 февраля президент России заявил, что от США и их союзников из НАТО нужно добиваться исчерпывающих и юридически закрепленных гарантий безопасности России.