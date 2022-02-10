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Путин заявил о подготовке Россией ответа по гарантиям безопасности

Президент Путин заявил, что Россия готовит ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Россия готовит ответ НАТО и Вашингтону по гарантиям безопасности. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

«Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнерами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме», — добавил глава государства после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

8 февраля Владимир Путин анонсировал ответ Западу по гарантиям безопасности. После разработки документ отправят в Вашингтон и Брюссель. Президент считает, что США и НАТО проигнорировали озабоченности России по гарантиям безопасности и оставили без внимания главные тревоги Москвы.

10 февраля президент России заявил, что от США и их союзников из НАТО нужно добиваться исчерпывающих и юридически закрепленных гарантий безопасности России.

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Никита Абрамов
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