Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
США
Сегодня
16:10 (Мск)
Китай
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа A
Канада
Сегодня
16:10 (Мск)
Германия
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа A
Аталанта
Сегодня
20:00 (Мск)
Фиорентина
Кубок Италии|1/4 финала
Ливерпуль
Сегодня
22:45 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Ювентус
Сегодня
23:00 (Мск)
Сассуоло
Кубок Италии|1/4 финала
Спорт

Тутберидзе отреагировала на ситуацию вокруг допинг-пробы Валиевой

Этери Тутберидзе ответила на вопрос о Камиле Валиевой словами «сплетнями не занимаюсь»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Тренер Этери Тутберидзе отреагироала на ситуацию вокруг сомнительной допинг-пробы одной из ее учениц Камилы Валиевой. Об этом сообщает Sport24.

Специалист призналась в общении с журналистами, что не занимается сплетнями и не стала продложать общение с прессой. Ранее 10 февраля стало известно, что Валиева продолжит участие на Олимпиаде в Пекине.

Также о ситуации с российской фигуристкой высказались в Международном олимпийском комитете (МОК). Представитель оорганизации Марк Адамс отметил, что разговоры о допинге Валиевой — спекуляция.

9 февраля портал Inside The Games сообщил, что допинг-проба 15-летней Валиевой оказалась сомнительной. По информации СМИ, тест был сдан еще до Олимпиады — в декабре 2021-го. Впробе были обнаружены следы препарата триметазидина, применяющегося для профилактики стенокардии.

10 февраля стало известно, что Валиева вышла на тренировку в преддверии соревнований в женском одиночном катании.

Валиева вместе с российской сборной завоевала золото в командном турнире фигуристов на Олимпиаде. Сама спортсменка стала лучшей в короткой и произвольной программах.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Посол России заявил об угрозе его выдворения из США
Политолог заявила о непозволительном тоне Лондона в отношении Москвы
«Слишком привлекательную» девушку заблокировали в приложениях для знакомств
Ученые раскрыли смертельную опасность парацетамола
Тутберидзе отреагировала на ситуацию вокруг допинг-пробы Валиевой
Российская компания обнаружила нефть в Ливии
Нефтегазовый гигант начнет прятать углерод
Россиянка побывала в Таиланде и осудила местных за желание «содрать побольше»
Врач заявил о смертельной опасности омикрон-штамма для детей
Российские ЗРК С-400 заступили на боевое дежурство в Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.