Тутберидзе отреагировала на ситуацию вокруг допинг-пробы Валиевой

Тренер Этери Тутберидзе отреагироала на ситуацию вокруг сомнительной допинг-пробы одной из ее учениц Камилы Валиевой. Об этом сообщает Sport24.

Специалист призналась в общении с журналистами, что не занимается сплетнями и не стала продложать общение с прессой. Ранее 10 февраля стало известно, что Валиева продолжит участие на Олимпиаде в Пекине.

Также о ситуации с российской фигуристкой высказались в Международном олимпийском комитете (МОК). Представитель оорганизации Марк Адамс отметил, что разговоры о допинге Валиевой — спекуляция.

9 февраля портал Inside The Games сообщил, что допинг-проба 15-летней Валиевой оказалась сомнительной. По информации СМИ, тест был сдан еще до Олимпиады — в декабре 2021-го. Впробе были обнаружены следы препарата триметазидина, применяющегося для профилактики стенокардии.

10 февраля стало известно, что Валиева вышла на тренировку в преддверии соревнований в женском одиночном катании.

Валиева вместе с российской сборной завоевала золото в командном турнире фигуристов на Олимпиаде. Сама спортсменка стала лучшей в короткой и произвольной программах.