ФФКР подтвердила участие Валиевой в Олимпиаде

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина подтвердила участие российской фигуристки Камилы Валиевой в Олимпийских играх (ОИ) в Пекине. Она заявила об этом в четверг, 10 февраля, РИА Новости.

«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений МОК. Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», — сказала Ермолина.

Утром 10 февраля ТАСС сообщил, что российская фигуристка Камила Валиева не отстранена от Олимпийских игр в Пекине.

В среду, 9 февраля, «Спорт-Экспресс» первым сообщил о том, что 15-летнюю спортсменку отстранят от дальнейших соревнований на Олимпиаде из-за подозрительной допинг-пробы. Также в публикации упоминалось, что российскую сборную могут лишить золота в командном турнире.

Российская сборная стала лучшей в командном турнире фигуристов на Олимпиаде. Валиева вошла в историю, став первой женщиной, которая исполнила четверной прыжок в рамках Игр.