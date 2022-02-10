Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
США
8:0
Завершен
Китай
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа A
Канада
5:1
Завершен
Германия
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа A
Аталанта
1:1
Перерыв
live
Фиорентина
Кубок Италии|1/4 финала
Ливерпуль
Сегодня
22:45 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Ювентус
Сегодня
23:00 (Мск)
Сассуоло
Кубок Италии|1/4 финала
Спорт

В США раскритиковали сборную России и назвали Валиеву «накачанной препаратом»

Журналист издания Yahoo Sports допустил, что Россия «накачала» Валиеву препаратом

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Американский журналист Дэн Ветзель опубликовал в Yahoo Sports посвященную скандалу вокруг допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой статью, в которой назвал спортсменку «накачанной препаратами». Материал доступен на сайте издания.

«Будет неудивительно, если окажется, что Россия накачала юную спортсменку каким-то препаратом, и при этом ей разрешат выступать дальше, потому что она слишком молода и наивна, чтобы понимать, что ее накачали», — допустил Ветзель. Журналист из США раскритиковал сборную России за то, что она продолжает нарушать антидопинговые правила после скандала на Олимпиаде в Сочи, и посчитал, что иностранные фигуристы вправе подозревать всех российских соперников в нечестной игре.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. Сообщалось, что в пробе 15-летней россиянки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. В связи с этим Международный олимпийский комитет проводил юридические консультации с Международным союзом конькобежцев и перенес церемонию награждения командного турнира Олимпиады. Днем позднее стало известно, что Россию не лишат золотой медали в командных соревнованиях, а Валиеву допустят к выступлению в одиночном турнире.

Американская сборная стала второй после России на командном турнире фигуристов Игр в Пекине. Победные прокаты Валиевой помогли россиянам завоевать золото.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил фразу про Украину и красавицу
В США рассказали о «чудовищном» сценарии ядерной войны из-за ситуации на Украине
В подмосковной школе учитель физкультуры умер сразу после урока
Пассажир самолета решил снять штаны на борту и сорвал вылет рейса
США перебросили в Британию стратегические бомбардировщики
В США раскритиковали сборную России и назвали Валиеву «накачанной препаратом»
Российский аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва
Опубликованы первые кадры сериала по «Властелину колец»
Мэр Днепра ответил на требование Минска извиниться за замену флага Белоруссии
Новый iPhone 13 Pro рекордно подешевел
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.