Американский журналист Дэн Ветзель опубликовал в Yahoo Sports посвященную скандалу вокруг допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой статью, в которой назвал спортсменку «накачанной препаратами». Материал доступен на сайте издания.

«Будет неудивительно, если окажется, что Россия накачала юную спортсменку каким-то препаратом, и при этом ей разрешат выступать дальше, потому что она слишком молода и наивна, чтобы понимать, что ее накачали», — допустил Ветзель. Журналист из США раскритиковал сборную России за то, что она продолжает нарушать антидопинговые правила после скандала на Олимпиаде в Сочи, и посчитал, что иностранные фигуристы вправе подозревать всех российских соперников в нечестной игре.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. Сообщалось, что в пробе 15-летней россиянки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. В связи с этим Международный олимпийский комитет проводил юридические консультации с Международным союзом конькобежцев и перенес церемонию награждения командного турнира Олимпиады. Днем позднее стало известно, что Россию не лишат золотой медали в командных соревнованиях, а Валиеву допустят к выступлению в одиночном турнире.

Американская сборная стала второй после России на командном турнире фигуристов Игр в Пекине. Победные прокаты Валиевой помогли россиянам завоевать золото.