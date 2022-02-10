Зюганов назвал сроки рассмотрения проекта обращения о признании ДНР и ЛНР

Совет Госдумы рассмотрит проект обращения о признании независимости непризнанных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) в начале следующей недели. Об этом РИА Новости сообщил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, за рассмотрением документа в Совете Госдумы последует его обсуждение в комитетах парламента «и далее в соответствии с протоколом».

Ранее источник РИА Новости в Госдуме сообщал, что рассмотрение проекта обращения о признании республик состоится 14 февраля.

В конце января лидер КПРФ рассказал, что все лидеры парламентских фракций готовы поддержать признание независимости республик. По его словам, это единственный способ прекратить «бесконечные насилия и убийства» на их территории.

Депутаты внесли проект обращения к президенту 19 января. В Кремле заявили, что не считают уместным комментировать эту инициативу до ее полноценного рассмотрения в Госдуме.

