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Спорт

Авербух оценил шансы Валиевой на второе золото Олимпиады в случае ее допуска

Авербух заявил, что Валиева останется фаворитом ОИ в женском катании, если ее допустят
Илья Авербух

Илья Авербух. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Хореограф Илья Авербух в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» высказался о допинговом скандале с участием российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Хочу обратиться к Камиле со словами поддержки, ей чрезвычайно сложно находиться в подвешенном состоянии. Также призываю всех не бежать впереди паровоза: сначала ее досрочно обвиняли, затем раньше времени заявляли, что все обошлось. Ситуация очень тяжелая», — заявил Авербух.

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Специалист также порассуждал о шансах Валиевой на золотую медаль в женском одиночном катании. «Если все благополучно разрешится, она в любом случае останется фаворитом женского личного турнира. Уверен, Валиева — сильная девочка, произошедшее ее не надломит. Главное, чтобы ее допустили до соревнований. Будем ждать 15-го числа и верить в лучшее», — добавил Авербух.

Ранее 11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой от Игр.

Ее дело должно быть рассмотрено до начала личного турнира на Играх. Старт соревнований запланирован на 15 февраля.

Алексей Гусев
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