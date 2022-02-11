Легенда советского хоккея рассказал о везении сборной России в игре ОИ с Данией

Двукратный олимпийский чемпион, легенда советского хоккея Борис Михайлов оценил игру сборной России в матче группового этапа зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Об этом сообщает Sport.24.

По его словам, поединок получился вязким и нервным, а соперник россиян смотрелся очень достойно. «России повезло, что сборная Дания слишком часто нарушала игровую дисциплину. Другое дело, что мы этим не воспользовались», — рассказал Михайлов.

Спортсмен также рассказал, что в атаке россиянам не хватает взаимопонимания. «Хочется большей результативности и реализации большинства. Думаю, придет по ходу турнира», — добавил Михайлов.

Встреча сборной России против Дании прошла ранее в пятницу, 11 февраля. Команда Алексея Жамнова одержала победу со счетом 2:0, она стала для россиян второй подряд на турнире.