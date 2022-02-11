Сборная России по хоккею одержала вторую победу подряд на Олимпиаде-2022

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Дании во втором матче на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 11 февраля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. В составе победителей отличились нападающие Павел Карнаухов и Кирилл Семенов.

Россияне одержали вторую победу подряд на турнире. В первом матче команда оказалась сильнее швейцарцев. Встреча завершилась со счетом 1:0.

В следующем матче россияне сыграют против команды Чехии. Встреча пройдет в субботу, 12 февраля, и начнется в 16:10 по московскому времени.