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Спорт

CAS принял апелляции МОК и WADA на решение РУСАДА по Валиевой

CAS зарегистрировал апелляции МОК и WADA на отмену РУСАДА временного отстранения Валиевой

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на отмену Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщается на сайте организации.

«В ближайшее время будет назначена коллегия арбитров, которая решит этот вопрос. Группа выдаст процессуальные направления, в том числе направления для слушания», — говорится в заявлении CAS. Заявки двух организаций будут объединены. Дата и время слушаний будут объявлены позднее.

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11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. Ее дело должно быть рассмотрено до начала личного турнира на Играх.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

Дарья Коршунова
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