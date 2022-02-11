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Спорт

Финский тренер обвинил диктора в помощи российской лыжнице на Олимпиаде в Пекине

Финский тренер Анттонен обвинил диктора в помощи российской лыжнице Непряевой на Олимпиаде

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Финский тренер по лыжным гонкам Вейкко Анттонен выразил недовольство работой диктора Ханса Циммерманна во время женской гонки классическим стилем на Олимпиаде в Пекине. Его слова передает издание Ilta-Sanomat.

Анттонен обвинил диктора в помощи российской лыжнице Наталье Непряевой. По словам тренера, Циммерманн громко отсчитывал секунды, отделяющие спортсменку от третьего места, которое занимала финка Криста Пярмякоски. «Диктору запрещено так себя вести. Финская команда должна опротестовать это», — заявил Анттонен. Он добавил, что сотрудник должен быть отстранен от работы на Олимпиаде.

Финский специалист отметил, что сейчас дикторам не запрещено считать секунды отставания. В связи с этим Анттонен призвал ввести запрет на подсчет времени в регламент работы диктора на стадионе. По его мнению, сотрудник стадиона не должен своими действиями ставить спортсменов в неравное положение.

10 февраля Непряева заняла четвертое место в гонке на 10 километров классическим стилем. Победительницей стала норвежская лыжница Тереза Йохауг. Серебро и бронзу завоевали представительницы Финляндии Кертту Нисканен и Криста Пярмякоски.

Российские лыжники на Олимпиаде в Пекине завоевали одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медаль. Спортсменам предстоит разыграть шесть комплектов наград.

Дарья Коршунова
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