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Спорт

Журова ответила журналисту из США на слова о «накачанной препаратом» Валиевой

Депутат Журова заявила, что СМИ виноваты в ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова ответила американскому журналисту Дэну Ветзелю на критику в адрес российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Журова обратила внимание на то, что официального заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о положительной допинг-пробе спортсменки не было. По ее мнению, СМИ виноваты в случившемся, так как доносят до читателей недостоверную информацию. «Хочется, чтобы это поскорее закончилось. Потому что девочке скоро выступать, а она не знает, что происходит», — заявила депутат.

10 февраля Ветзель опубликовал в Yahoo Sports статью, посвященную скандалу вокруг допинг-теста Валиевой. Он назвал спортсменку «накачанной препаратами» и раскритиковал сборную России за то, что она продолжает нарушать антидопинговые правила.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. Сообщалось, что в пробе 15-летней россиянки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. В связи с этим МОК проводил юридические консультации с Международным союзом конькобежцев и перенес церемонию награждения командного турнира Олимпиады. Днем позднее стало известно, что Россию не лишат золотой медали в командных соревнованиях, а Валиеву допустят к выступлению в одиночном турнире.

Анастасия Борисова
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