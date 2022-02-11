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Спорт

Журова назвала виновных в допинг-скандале с Валиевой

Журова назвала безалаберностью Федерации положительную допинг-пробу фигуристки Валиевой
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, ныне депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о допинг-скандале с участием российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит «Подъем».

Журова заявила, что обнаруженный у 15-летней спортсменки триметазидин используют для поддержки сердечной мышцы, поэтому врачи должны были получить разрешение на его использование. Она назвала виновными представителей Федерации фигурного катания, которые не добились для Валиевой терапевтического исключения. «Это безалаберность. "Авось" сейчас не пройдет, особенно по отношению к Валиевой, потому что ее под лупой рассматривают», — подытожила депутат.

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Ранее 11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года Валиевой. Ее дело должно быть рассмотрено до начала личного турнира на Играх.

Вместе со сборной России Валиева победила на командном турнире Олимпиады-2022. Она должна принять участие в личном турнире, который стартует 15 февраля.

Анастасия Борисова
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