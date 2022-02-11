В Кремле оценили желание США наказать россиян из-за допинга Валиевой

В Кремле категорически не согласны с трансграничным применением американского законодательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Так он оценил желание главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт привлечь к ответственности россиян в соответствии с американским «актом Родченкова». Отмечалось, что наказание получат все причастные к применению фигуристкой Камилой Валиевой запрещенного препарата.

Тайгарт высказался ранее в пятницу, 11 февраля. Он ссылался на «Акт Родченкова», предусматривающий уголовное наказание за эпизоды допингового сговора на турнирах с участием американцев.

Ранее 11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Международный олимпийский комитет подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года в Пекине Валиевой. Ее дело должно быть рассмотрено до начала личного турнира на Играх.