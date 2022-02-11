Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Канада
Сегодня
16:10 (Мск)
Швеция
Олимпийские игры 2022 (ж)|1/4 финала
Латвия
Сегодня
16:10 (Мск)
Финляндия
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа C
Уотфорд
Завтра
18:00 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Эвертон
Завтра
18:00 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Спорт

В Кремле оценили желание США наказать россиян из-за допинга Валиевой

Пресс-секретарь Песков заявил, что Россия выступает против мер США в адрес спортсменов
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Александр Земляниченко / AP

В Кремле категорически не согласны с трансграничным применением американского законодательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Так он оценил желание главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт привлечь к ответственности россиян в соответствии с американским «актом Родченкова». Отмечалось, что наказание получат все причастные к применению фигуристкой Камилой Валиевой запрещенного препарата.

Материалы по теме:
«За нашими охотились давно» Кто пытался подставить Валиеву в Пекине и кому нужен новый допинговый скандал вокруг России?
«За нашими охотились давно»Кто пытался подставить Валиеву в Пекине и кому нужен новый допинговый скандал вокруг России?
00:00
Фигуристку Камилу Валиеву подозревают в применении допинга. В тестах российской спортсменки нашли запрещенные вещества
Фигуристку Камилу Валиеву подозревают в применении допинга.В тестах российской спортсменки нашли запрещенные вещества
Вчера

Тайгарт высказался ранее в пятницу, 11 февраля. Он ссылался на «Акт Родченкова», предусматривающий уголовное наказание за эпизоды допингового сговора на турнирах с участием американцев.

Ранее 11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Международный олимпийский комитет подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года в Пекине Валиевой. Ее дело должно быть рассмотрено до начала личного турнира на Играх.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В российском регионе мигрантам запретили работать в такси, кафе и курьерами
Медведев заявил о риске возникновения этнических анклавов из-за мигрантов
Суд арестовал мигранта и россиянина за избиение полицейских
Назван срок прохождения пика омикрона в России
Девушка потратила на бизнес семь лет и нашла копию своих товаров в супермаркете
Калужская прокуратура проверит выдающие патенты мигрантам организации
Путин поручил помочь с покупкой жилья двум категориям граждан
Раскрыты подробности нападения шестиклассника на сверстника в подмосковной школе
На Украине анонсировали частые встречи в «нормандском формате»
Россия отказалась принять коллективный ответ Запада о неделимости безопасности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.