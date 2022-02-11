Исследователи пингвинов стали угрозой для исчезающих птиц

Защитники природы выступили против правительственного плана перестроить центр исследования морских птиц на острове пингвинов в западной части Австралии. Эксперты утверждают, что присутствие людей в естественной среде обитания птиц станет угрозой для исчезающего вида малых пингвинов. Об этом сообщает The Guardian.

Министр окружающей среды штата Рис Уитби представил план перестройки восьмого февраля. Согласно ему, старый центр изучения пингвинов снесут, чтобы построить новый на 50 метров в стороне от изначального места. Строительство начнется летом 2023 года. К новому зданию будет примыкать терраса, где птицы смогут гнездоваться, а также спринклерные оросители, которые помогут пингвинам охладиться в жаркую погоду. Государство выделило на проект Уитби 3,3 миллиона долларов.

«Новый центр позволит нам лучше заботиться о его обитателях и в то же время предоставит людям возможность прибывать на острове, не беспокоя малых пингвинов. Сейчас этот вид птиц переживает тяжелые времена из-за изменения климата, экстремальной погоды и дефицита еды. Я хочу быть уверенным, что мы делаем все возможное, чтобы помочь им», — заявил министр окружающей среды.

Защитники природы посчитали план Уитби отвлекающим маневром. По их мнению, лучше всего будет не вмешиваться в жизнь пингвинов. Туроператор острова заявил, что власти не консультировались со специалистами по поводу строительства. По его словам, действия властей может помешать запланированному на ближайшее время совещанию заинтересованных сторон, на котором эксперты собирались разработать план по спасению морских птиц.

Доктор Джо Фонтейн из Мердекского университета также отметил, что терраса и оросители не помогут пингвинам, так как у них нет проблем с местами для гнездования. «Мы раз за разом наблюдаем, как изменение климата используют в качестве оправдания. Правительство не озвучивает другие возникшие из-за людей факторы, причиняющие вред птицам», — пояснил ученый. В прошлом живущих на острове особей не раз сбивали морские суда. Помимо этого, пингвины предпочитают держаться дальше от людей — посторонние на острове могут вызвать у них стресс. Чаще всего этот вид птиц выбирает отдаленные от людей места для гнездования и остается на одном месте долгое время. В жаркую погоду пингвины охлаждаются в воде неподалеку от берега, однако заполненный исследователями пляж может отпугнуть их и привести к смерти из-за перегрева.

Глава управляющей островом организации Perth Wildlife Encounters Чад Д'Суза рассказал, что в 2016 году поддержал предложение построить центр реабилитации на материке недалеко от острова. Это позволило бы лечить больных птиц и при этом держаться от места их обитания на расстоянии. Однако департамент по вопросам биоразнообразия, охраны природы и туризма отклонил предложение ради строительства нового объекта на самом острове. «Мы не верим, что действия правительства спасут пингвинов. Власти выбрали неправильное место для строительства, реабилитационный центр на материке принес бы больше пользы», — добавил Д'Суза.

Ранее австралийская коала была официально признана видом, находящимся под угрозой исчезновения. Разрушение среды обитания, болезни и изменение климата привели к быстрому сокращению популяции животного. Министр по охране окружающей среды Суссан Лей заявила, что признание коал вымирающим видом подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются животные, и пообещала работать над созданием национального плана восстановления популяции коал.