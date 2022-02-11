WebMoney пообещала найти способ остаться в России

Платежная система WebMoney не намерена покидать российский рынок после того, как ей пришлось прекратить проводить операции с рублевыми кошельками из-за отзыва лицензии у Консервативного коммерческого банка (ККБ). Компания в комментарии РИА Новости пообещала найти способ остаться в России и продолжить работу.

Российскими резидентами остаются 40 процентов пользователей системы. В настоящее время для них недоступны все операции по WMP и WMR-кошелькам. В WebMoney уверены, что такая ситуация разрешима либо в рамках той же правовой модели электронных денежных средств, что уже использовалась, либо на основании других решений в рамках российского законодательства.

Причиной отзыва лицензии как у банка, так и у НКО «ЕРП», оказывавшей системе услуги по идентификации клиентов, стали «повышенные риски ее вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка». Кроме того, подчеркнул регулятор, ККБ был пойман на нарушении законов о банковской деятельности и нормативных актов ЦБ.

В WebMoney отвергают все обвинения в причастности к нелегальной деятельности. Компания расценила действия ЦБ как попытку дискредитации независимых представителей рынка.

В декабре прошлого года Центробанк запретил WebMoney пополнение кошельков и совершение с их помощью переводов в течение полугода. С того момента пользователи могли лишь оплачивать товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях, выплачивать штрафы и налоги и выводить рубли на свои банковские счета.