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Су-34 отработали уничтожение противника в стратосфере

Экипажи самолетов Су-34 авиаполка ЮВО уничтожили условного противника в стратосфере

Фото: Минобороны РФ

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 провели учения. Самолеты полка, который базируется в Ростовской области, уничтожили условного противника в стратосфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

«Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационного полка ЮВО в Ростовской области в ходе летно-тактического учения провели воздушные бои с условным противником в нижнем слое стратосферы», — сообщили в ЮВО.

В пресс-службе отметили, что пилоты выполнили элементы простого и сложного пилотажа на высоте более 12 километров. Также экипажи Су-34 отработали перехват и уничтожение условного противника при наборе сверхзвуковой скорости.

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В рамках учений летчики также отработали маневры по уходу от средств противовоздушной обороны (ПВО) условного противника. Экипажи выполняли отдельные элементы на высоте около 100 метров.

В январе в США прокомментировали совместный полет сирийских самолетов с российскими Су-34 и Су-35. В публикации The Drive отметили, что патрулирование границы может ограничить способность Израиля наносить удары по целям в Сирии.

Ранее в том же месяце в США переднюю часть Су-34 назвали главной особенностью российского истребителя-бомбардировщика.

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Даниил Иринин
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