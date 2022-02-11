Армию США высмеяли за призывы внедрить прогрессивные ценности

Министерство обороны США опубликовало в Twitter пост о важности разнообразия, равенства и инклюзивности в армии. Многие пользователи раскритиковали Пентагон за слишком прогрессивные идеи.

В прикрепленной к твиту статье старший советник министра обороны по кадровому потенциалу и разнообразию Бишоп Гэррисон выразил надежду на то, что американские военные будут видеть в разнообразии, равенстве и инклюзивности фактор, способствующий повышению боевой эффективности. По его словам, если армия будет набирать больше новобранцев из разных слоев общества, это будет способствовать появлению более новаторских подходов к разрешению многих проблем.

Многие пользователи Twitter выразили недоумение и негодование данной публикацией. Кто-то посчитал твит неудачной шуткой.

«Вот на что идут деньги налогоплательщиков. Армия превратилась в социальный эксперимент», — прокомментировал Kevin Raposo.

«Наши противники над нами смеются. Отдавать приоритет инициативам по разнообразию в ущерб усилению поражающей способности и боеготовности — безумие», — написал notecstatictobehere.

«Пожалуйста, сперва научитесь выигрывать войны», — призвал MB.

«Боже, мы облажались», — выразил мнение многих Matt.

«Нет, вооруженным силам США нужны единство, заслуги и дисциплина», — поделился мнением Rorate Caeli.

Ранее Счетная палата США признала снижение боеготовности вооруженных сил из-за постоянных войн в последние 20 лет. Отмечалось, что Соединенные Штаты утратили преимущество в наземном, морском, воздушном и космическом пространствах, а также в киберсфере. Это связали с возросшим военным потенциалом главных противников США — России и Китая.