Резцова обвинила Большунова в высокомерии
Анфиса Резцова пожелала Александру Большунову, чтобы он не вел себя так высокомерно
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подвела итоги лыжной гонки классическим стилем на 15 километров на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Спортсменка поздравила россиянина Александра Большунова с завоеванием серебряной медали и похвалила его за выступление. При этом спортсменка обвинила лыжника в высокомерии.
«Хочу пожелать Саше, чтобы он не вел себя так высокомерно. Немного носик опустил бы свой и вел себя достойно со всеми. Уважительно и к друзьям, и к соперникам», — заявила Резцова.
Ранее в пятницу, 11 февраля, Большунов занял второе место в гонке на 15 километров классическим стилем. Победу одержал финн Иво Нисканен. Ранее российский спортсмен на Играх-2022 завоевал золото в скиатлоне.