Резцова обвинила Большунова в высокомерии

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подвела итоги лыжной гонки классическим стилем на 15 километров на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсменка поздравила россиянина Александра Большунова с завоеванием серебряной медали и похвалила его за выступление. При этом спортсменка обвинила лыжника в высокомерии.

«Хочу пожелать Саше, чтобы он не вел себя так высокомерно. Немного носик опустил бы свой и вел себя достойно со всеми. Уважительно и к друзьям, и к соперникам», — заявила Резцова.

Ранее в пятницу, 11 февраля, Большунов занял второе место в гонке на 15 километров классическим стилем. Победу одержал финн Иво Нисканен. Ранее российский спортсмен на Играх-2022 завоевал золото в скиатлоне.