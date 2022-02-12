Появились новые подробности заседания CAS по делу Валиевой

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) проведет слушания по вопросу снятия временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой 13 февраля в 15:30 по московскому времени. Новые подробности по делу приводятся на сайте организации.

Арбитрами заседания назначены Джефри Бенс из США, Фабио Людика из Италии и Весна Ракочеви из Словении. Отмечается, что перенос суда с 12 февраля на 13 связан с тем, что накануне документы поступили лишь от Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), и Международный союз конькобежцев подал их позднее.

11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого МОК и WADA подали апелляцию в CAS на решение об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года Валиевой. Она была зарегистрирована вечером 11 февраля.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.