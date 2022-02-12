Тренер заявил о претензиях к лидерам сборной России по биатлону

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил выступление спортсменов в спринте на Олимпиаде в Пекине. Его слова приводит «Матч ТВ».

Он отметил, что после гонки испытывает безрадостные эмоции. «К Максу Цветкову никаких претензий. Претензии должны быть к нашим лидерам», — заявил Каминский. Тренер рассказал, что Александр Логинов и Эдуард Латыпов не справились со стрельбой.

12 февраля Цветков занял четвертое место в спринтерской гонке. Другие россияне не попали в десятку лучших. Латыпов занял 11-е место, Даниил Серохвостов стал 19-м, а Логинов остался за пределом первой двадцатки.

В копилке российских биатлонистов есть одна медаль Олимпиады в Пекине. Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов стали бронзовыми призерами в смешанной эстафете.