Российский биатлонист остался в шаге от пьедестала на Олимпиаде-2022

Российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место в спринте на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победителем стал норвежец Йоханнес Бе, прошедший дистанцию за 24 минуты 0,4 секунды и допустивший один промах. Россиянин отстал от победителя на 40,6 секунды, пройдя дистанцию без промахов, и остался в шаге от пьедестала. На втором месте расположился француз Кентен Фийон-Майе с отставанием от Бе в 25,5 секунды и с одним промахом. Третье место занял норвежец Тарьей Бе с одним промахом и отставший от лидера на 38, 9 секунды.

Другие россияне не попали в десятку лучших. Эдуард Латыпов занял 11-е место, Даниил Серохвостов стал 19-м, а Александр Логинов остался за пределом первой двадцатки.

11 февраля российские биатлонистки также остались без медалей в спринте. Лучшей стала Кристина Резцова, занявшая шестое место.