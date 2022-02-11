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Спорт

Российские биатлонистки остались без медалей в спринте Олимпиады

Биатлонистка Резцова стала шестой в спринте на Олимпиаде-2022, победила Ульсбю-Ройселанн
Кристина Резцова

Кристина Резцова. Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла шестое место в спринте на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победительницей стала норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн, прошедшая дистанцию за 20 минут 44,3 секунды и не допустившая ни одного промаха. Россиянка промахнулась дважды и отстала от победительницы на 1 минуту и 0,5 секунды. На втором месте расположилась шведка Эльвира Оберг с отставанием в 30,9 секунды и без промахов. Третье место заняла итальянка Доротея Вирер, не допустившая промахов и отставшая от лидера на 37,2 секунды.

Другие россиянки не смогли попасть в топ-10. Ульяна Нигматуллина расположилась на 13-м месте, Ирина Казакевич стала 20-й. Светлана Миронова опустилась ниже 40-го места.

Резцова является бронзовым призером Игр в Пекине. Вместе с Ульяной Нигматуллиной, Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым она заняла третье место в смешанной эстафете.

12 февраля в рамках Олимпиады в Пекине пройдет мужской спринт. Гонка начнется в 12:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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