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Спорт

Сборная России сохранила восьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Сборная России с 13 медалями занимает восьмое место в общем зачете Олимпиады-2022 в Пекине

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сборная России сохранила восьмое место в медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

12 февраля копилку команды пополнила одна золотая медаль. Российские лыжницы выиграли в эстафете четыре по пять километров. В составе команды выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

На счету российской лыжной команды теперь шесть медалей Игр в Пекине. Всего отечественная сборная завоевала 13 медалей разного достоинства: три золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых наград.

Лидером зачета по-прежнему является сборная Германии, спортсмены которой завоевали восемь золотых и пять серебряных медалей. На втором месте располагается сборная Норвегии, в активе которой также восемь золотых наград, но на две меньше серебряных. На третье место вышли спортсмены из США с пятью медалями высшей пробы.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают на Играх под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).

Дарья Коршунова
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