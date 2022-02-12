Сборная России сохранила восьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Сборная России сохранила восьмое место в медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

12 февраля копилку команды пополнила одна золотая медаль. Российские лыжницы выиграли в эстафете четыре по пять километров. В составе команды выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

На счету российской лыжной команды теперь шесть медалей Игр в Пекине. Всего отечественная сборная завоевала 13 медалей разного достоинства: три золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых наград.

Лидером зачета по-прежнему является сборная Германии, спортсмены которой завоевали восемь золотых и пять серебряных медалей. На втором месте располагается сборная Норвегии, в активе которой также восемь золотых наград, но на две меньше серебряных. На третье место вышли спортсмены из США с пятью медалями высшей пробы.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают на Играх под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).