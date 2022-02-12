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Спорт

Тутберидзе впервые прокомментировала допинг-скандал с Валиевой

Тренер Тутберидзе заявила, что не сомневается в невиновности фигуристки Камилы Валиевой

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Российский тренер Этери Тутберидзе в эфире Первого канала впервые прокомментировала обвинения в допинге у фигуристки Камилы Валиевой.

Специалист заявила, что не сомневается в невиновности спортсменки. Она уточнила, что не понимает, почему Валиеву допустили до Олимпийских игр в Пекине, если ее допинг-проба от 25 декабря 2021 года была сомнительной. Тутберидзе посчитала, что ситуация может быть стечением обстоятельств или спланированной акцией.

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«Мы не бросили спортсменку ни в коем случае, мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости, до конца. Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Не знаю, кто и что решает, но надеюсь, справедливость как-то восторжествует», — добавила тренер.

11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года Валиевой. Ее дело должно быть рассмотрено позже 12 февраля.

Вместе со сборной России Валиева победила на командном турнире Олимпиады-2022. Она должна принять участие в личном турнире, который стартует 15 февраля.

Анастасия Борисова
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