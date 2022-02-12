Американская журналистка поддержала Валиеву на фоне допингового скандала на ОИ

Журналистка The Washington Post Сэлли Дженкинс поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву на фоне допингового скандала на Олимпиаде в Пекине. Ее слова доступны на сайте издания.

«Виновата система тестирования — и нет ни одной причины наказывать Камилу», — заявила Дженкинс. Она назвала россиянку величайшей фигуристкой современности, которая возвышается над всеми. Журналистка отметила, что не существует вещества, которое бы объяснило артистизм Валиевой, кроме истинного вдохновения, с которым она катается.

По словам Дженкинс, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК) утопили Валиеву в сплошную неопределенность с многоуровневым процессом отстранения. Американка обвинила WADA в неэффективности и заявила, что наказывать фигуристку было бы абсолютным безрассудством, указывающим на политизацию и порочность мировой антидопинговой системы.

11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого МОК и WADA подали апелляцию в CAS на решение об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года Валиевой. Дело фигуристки будет рассмотрено 13 февраля.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.