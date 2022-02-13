В Германии прокомментировали отъезд сотрудников миссии ОБСЕ из Донбасса

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок высказалась об отъезде наблюдателей из состава миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из Донбасса. Об этом она написала в своем официальном Twitter-аккаунте.

Бербок прокомментировала отъезд сотрудников миссии ОБСЕ из Донбасса и призвала обеспечить работу наблюдателей в регионе.

«Сейчас более, чем когда-либо, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ играет ключевую роль в попытках достичь деэскалации и в качестве "глаз и ушей" международного сообщества. Мы должны гарантировать, чтобы она могла полностью выполнять свой мандат и беспрерывно», — подчеркнула глава МИД Германии.

Ранее отъезд сотрудников миссии ОБСЕ из Донбасса попал на видео. Они вывезли несколько машин, включая одну с прицепом.

13 февраля стало известно, что сотрудники миссии ОБСЕ из США начали покидать Донецк. При этом в самой организации отъезд наблюдателей пока не прокомментировали. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал эту ситуацию сигналом о готовности к провокациям США.