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Стали известны возможные соперники сборной России по хоккею в четвертьфинале ОИ

Сборная России по хоккею в четвертьфинале Олимпиады в Пекине сыграет с Данией или Латвией

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Стали известны возможные соперники сборной России по хоккею в четвертьфинале Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

16 февраля национальная команда сыграет с Данией или Латвией. Матч плей-офф между этими сборными пройдет 15 февраля.

Сборная России попала в нижнюю половину сетки, где также располагается команда Финляндии. Финская команда в четвертьфинале встретится с лучшим в матча Чехия — Швейцария. В верхней половине сетки США сыграют с сильнейшим в паре Словакия — Германия. Шведы встретятся с победителем матча Канада — Китай.

11 февраля сборная России досрочно вышла в четвертьфинал турнира. Это произошло после того, как Чехия завершила вничью основное время матча против Швейцарии. Таким образом, ни одна команда в группе А уже не сможет опередить россиян. Последний матч группового этапа против Чехии не имел для сборной России турнирного значения.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают на соревнованиях под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).

Дарья Коршунова
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