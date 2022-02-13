Россия поднялась в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Победа российских лыжников в эстафете позволила сборной страны подняться в медальном зачете Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После завоевания золота в эстафете Александром Большуновым, Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым российская сборной улучшила положение в медальном зачете. Отечественная команда поднялась на седьмое место.

Теперь в активе сборной России четыре золотые, четыре серебряных и шесть бронзовых наград. Лидирует в зачете команда Германии, которая завоевала восемь золотых медалей, пять серебряных и одну бронзовую.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественная команда выступает под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).